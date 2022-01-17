Банкир Аблязов: Протесты в Казахстане координировали из Киева

В настоящее время он проживает во Франции. По его словам, работа штаба активизировалась сразу после первых выступлений в Казахстане. Протестующие звонили в этот штаб, и им советовали четко следовать выработанному так называемой оппозицией алгоритму, который существует уже более четырех лет, уверяет Аблязов.

Беспорядки с участием вооруженных людей, который атаковали административные здания и отделения полиции, разграбили банки и магазины, по словам банкира, были не попыткой госпереворота, а реализацией конституционного права на митинги.

Напомним, во время беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 сотрудников силовых ведомств. Отмечается, что всего пострадали во время волнений 4578 человек.

