Банкир Аблязов: Протесты в Казахстане координировали из Киева
Центр координации протестов, которые прошли в Казахстане, находится в Киеве, сообщает РИА Новости со ссылкой на беглого казахского банкира Мухтара Аблязова.
В настоящее время он проживает во Франции. По его словам, работа штаба активизировалась сразу после первых выступлений в Казахстане. Протестующие звонили в этот штаб, и им советовали четко следовать выработанному так называемой оппозицией алгоритму, который существует уже более четырех лет, уверяет Аблязов.
Беспорядки с участием вооруженных людей, который атаковали административные здания и отделения полиции, разграбили банки и магазины, по словам банкира, были не попыткой госпереворота, а реализацией конституционного права на митинги.
Напомним, во время беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 сотрудников силовых ведомств. Отмечается, что всего пострадали во время волнений 4578 человек.
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