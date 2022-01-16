В Казахстане после беспорядков освобожден от должности глава Атырау

«Распоряжением акима области 14 января Кайрат Уразбаев освобожден от должности акима города Атырау на основании поданного заявления. В настоящее время обязанности акима города исполняет заместитель акима города Жумабек Каражанов», - сообщает пресс-служба.

Ранее казахские СМИ сообщили, что Уразбаев не вышел к протестующим во время митинга в Атырау 4 января. Согласно официальным данным, бывший глава «находился в ежегодном трудовом отпуске для прохождения лечения».

