В Казахстане после беспорядков освобожден от должности глава Атырау
Кайрат Уразбаев освобожден от должности главы администрации (акима) административного центра Атырау в Атырауской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу акима региона.
«Распоряжением акима области 14 января Кайрат Уразбаев освобожден от должности акима города Атырау на основании поданного заявления. В настоящее время обязанности акима города исполняет заместитель акима города Жумабек Каражанов», - сообщает пресс-служба.
Ранее казахские СМИ сообщили, что Уразбаев не вышел к протестующим во время митинга в Атырау 4 января. Согласно официальным данным, бывший глава «находился в ежегодном трудовом отпуске для прохождения лечения».
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