Бангладеш запретила заход 69 российских судов в порты страны

«В январе 2023 года МИД Бангладеш передал в компетентные ведомства страны список из 69 российских кораблей, которым запрещен заход в национальные морские порты», — отмечается в сообщении.

Ограничения были введены в соответствии с односторонними санкциями США, пишет RT. Однако запрет не означает прекращения импорта товаров: санкции распространяются на конкретные суда, отмечает телеканал «360». Кроме того, ограничения на заход российских судов не влияют на поставки пшеницы из РФ в Бангладеш.

Также в посольстве подчеркнули, что поставки оборудования для строительства атомной электростанции «Руппур» в Бангладеш продолжаются в соответствии с установленным графиком.

