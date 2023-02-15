Бангладеш запретила заход 69 российских судов в порты страны

Посольство России в Бангладеш подтвердило запрет на заход 69 отечественных судов в порты республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ диппредставительства РФ.

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«В январе 2023 года МИД Бангладеш передал в компетентные ведомства страны список из 69 российских кораблей, которым запрещен заход в национальные морские порты», — отмечается в сообщении.

Ограничения были введены в соответствии с односторонними санкциями США, пишет RT. Однако запрет не означает прекращения импорта товаров: санкции распространяются на конкретные суда, отмечает телеканал «360». Кроме того, ограничения на заход российских судов не влияют на поставки пшеницы из РФ в Бангладеш.

Также в посольстве подчеркнули, что поставки оборудования для строительства атомной электростанции «Руппур» в Бангладеш продолжаются в соответствии с установленным графиком.

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ФОТО: РИА Новости
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