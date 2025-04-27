Момент наезда внедорожника на толпу в Ванкувере попал на видео

В Ванкувере внедорожник въехал в толпу на уличном фестивале. Об этом сообщает CBC News.

По данным источник, ЧП случилось вечером 26 апреля возле пересечения Фрейзер-стрит и Восточной 41-й авеню, где проходила вечеринка в честь Дня Лапу-Лапу. В результате происшествия погиби восемь человек, в том числе один несовершеннолетний, пишет RT. Еще несколько человек получили травмы.

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Момент наезда попал на видео. В ролике слышны крики очевидцев и видно, как пострадавшие лежат на земле.

Отмечается, что на место происшествия выехали экстренные службы. Водитель внедорожника был задержан.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на трассе в Ленобласти столкнулись 16 автомобилей.

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
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