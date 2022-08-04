Медведев рассказал о последствиях визита Пелоси на Тайвань

По его словам, это действие является злонамеренной провокацией и Вашингтон сделал всё, «чтобы сыграть у Китая на нервах и вынудить его совершить резкие, опрометчивые шаги».

«Всё это делалось, как обычно, с запредельным американским цинизмом... Эта поездка – явная и абсолютно злонамеренная провокация... Выходка совершенно оборзевших от собственной безнаказанности американских властей», - сказал Медведев.

Он добавил, что минимальная задача визита Пелоси - «вызывать скандал и обострить ситуацию в Азии», а максимальная - развязать военный конфликт, чтобы «нагреть на нём руки».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что визит Нэнси Пелоси на Тайвань - нормальная и рутинная международная поездка, и нет никаких оснований использовать визит в качестве предлога для агрессивной военной деятельности, сообщает RT.

