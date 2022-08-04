Медведев рассказал о последствиях визита Пелоси на Тайвань
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань подрывает международную безопасность в Азии, сообщает РИА Новости.
По его словам, это действие является злонамеренной провокацией и Вашингтон сделал всё, «чтобы сыграть у Китая на нервах и вынудить его совершить резкие, опрометчивые шаги».
«Всё это делалось, как обычно, с запредельным американским цинизмом... Эта поездка – явная и абсолютно злонамеренная провокация... Выходка совершенно оборзевших от собственной безнаказанности американских властей», - сказал Медведев.
Он добавил, что минимальная задача визита Пелоси - «вызывать скандал и обострить ситуацию в Азии», а максимальная - развязать военный конфликт, чтобы «нагреть на нём руки».
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что визит Нэнси Пелоси на Тайвань - нормальная и рутинная международная поездка, и нет никаких оснований использовать визит в качестве предлога для агрессивной военной деятельности, сообщает RT.
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