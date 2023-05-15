Баку: у границы с Арменией произошел минометный обстрел

Стрельба велась из минометов. По данным военного ведомства, армия Армении с позиций около населенного пункта Еникенд обстреляла азербайджанских военных в направлении населенного пункта Демирчидам. Огонь велся из 60-миллиметровых минометов.

О пострадавших в Баку не сообщили. Минобороны Армении не комментировало данное сообщение.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев пригрозил Армении транспортной изоляцией, если Ереван вновь попытается включить неподконтрольные Баку районы Карабаха в мирный договор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

