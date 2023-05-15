Баку: у границы с Арменией произошел минометный обстрел
Министерство обороны Азербайджана заявило, что произошел обстрел позиций на границе с Арменией.
Стрельба велась из минометов. По данным военного ведомства, армия Армении с позиций около населенного пункта Еникенд обстреляла азербайджанских военных в направлении населенного пункта Демирчидам. Огонь велся из 60-миллиметровых минометов.
О пострадавших в Баку не сообщили. Минобороны Армении не комментировало данное сообщение.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев пригрозил Армении транспортной изоляцией, если Ереван вновь попытается включить неподконтрольные Баку районы Карабаха в мирный договор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 996 / сут.
Умерли
399 тыс.+25 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 493 / сут.
- Баку: у границы с Арменией произошел минометный обстрел
- Четыре человека пострадали в автоаварии на трассе Новороссийск-Керчь
- Зеленский обвинил русских в падении награды Карла Великого на пол
- Хлопок газа в Ингушетии: четыре человека пострадали
- Макрон: Строить безопасность нужно без конфронтации с Россией
- Полученных Эрдоганом доля голосов упала ниже 50%
- Anadolu: Эрдоган получает более 50% голосов на выборах президента Турции
- Пригожин сообщил о продвижении ЧВК «Вагнер» в «гнезде» Артемовска
- Воздушную тревогу объявили в пяти регионах Украины
- L'Opinion: Макрон примет Зеленского в Париже 15 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru