Армяно-азербайджанские переговоры состоятся в России в мае

Следующий раунд переговоров министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и его армянского коллеги Арарата Мирзояна состоится в России в мае 2023 года. Об этом заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев в ходе международной конференции «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему» в городе Шуша. Соответствующие материалы размещены на портале президента Азербайджана.

Путин и Пашинян подтвердили важность неукоснительного соблюдения договоренностей по Карабаху

По мнению азербайджанского лидера, более полезны и нужны прямые переговоры между государствами.

Алиев полагает, что в случае готовности Армении Еревану и Баку нужно и впредь двигаться в этом направлении. Политик заявил, что надеется хотя бы на призраки прогресса в текущих переговорах министров двух стран, которые проходят в Вашингтоне.

Ранее Пашинян заявил о готовности подписать документ, который обсуждается в ходе переговоров с Азербайджаном в Вашингтоне. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыРоссияАзербайджанАрмения

Горячие новости

Все новости

партнеры