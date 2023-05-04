Армяно-азербайджанские переговоры состоятся в России в мае

По мнению азербайджанского лидера, более полезны и нужны прямые переговоры между государствами.

Алиев полагает, что в случае готовности Армении Еревану и Баку нужно и впредь двигаться в этом направлении. Политик заявил, что надеется хотя бы на призраки прогресса в текущих переговорах министров двух стран, которые проходят в Вашингтоне.

Ранее Пашинян заявил о готовности подписать документ, который обсуждается в ходе переговоров с Азербайджаном в Вашингтоне. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

