Армяно-азербайджанские переговоры состоятся в России в мае
Следующий раунд переговоров министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и его армянского коллеги Арарата Мирзояна состоится в России в мае 2023 года. Об этом заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев в ходе международной конференции «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему» в городе Шуша. Соответствующие материалы размещены на портале президента Азербайджана.
По мнению азербайджанского лидера, более полезны и нужны прямые переговоры между государствами.
Алиев полагает, что в случае готовности Армении Еревану и Баку нужно и впредь двигаться в этом направлении. Политик заявил, что надеется хотя бы на призраки прогресса в текущих переговорах министров двух стран, которые проходят в Вашингтоне.
Ранее Пашинян заявил о готовности подписать документ, который обсуждается в ходе переговоров с Азербайджаном в Вашингтоне. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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