Байдену не удалось выговорить фамилию доктора

Американский лидер Джо Байден вновь попал в неловкое положение.

Появилось видео неудачных попыток Байдена надеть пиджак и поймать очки

В этот раз он не смог справиться с фамилией доктора Ботиньоли.

Глава государства начал говорить, что «горд назвать имя доктора Ботиньоли», однако произнести эту фамилию у президента не получалось на протяжении 10 секунд, пока он не воспользовался «помощью зала».

Напомним, в начале августа Джо Байден в очередной раз потерялся в пространстве. На мероприятии в Белом доме он жмет руку лидеру демократического меньшинства Чаку Шумеру, однако через несколько секунд забыл об этом и обменялся рукопожатием с пустотой.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Президент СШАДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры