Байдену не удалось выговорить фамилию доктора
Американский лидер Джо Байден вновь попал в неловкое положение.
В этот раз он не смог справиться с фамилией доктора Ботиньоли.
Глава государства начал говорить, что «горд назвать имя доктора Ботиньоли», однако произнести эту фамилию у президента не получалось на протяжении 10 секунд, пока он не воспользовался «помощью зала».
Напомним, в начале августа Джо Байден в очередной раз потерялся в пространстве. На мероприятии в Белом доме он жмет руку лидеру демократического меньшинства Чаку Шумеру, однако через несколько секунд забыл об этом и обменялся рукопожатием с пустотой.
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