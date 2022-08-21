Байдену не удалось выговорить фамилию доктора

В этот раз он не смог справиться с фамилией доктора Ботиньоли.

Глава государства начал говорить, что «горд назвать имя доктора Ботиньоли», однако произнести эту фамилию у президента не получалось на протяжении 10 секунд, пока он не воспользовался «помощью зала».

Напомним, в начале августа Джо Байден в очередной раз потерялся в пространстве. На мероприятии в Белом доме он жмет руку лидеру демократического меньшинства Чаку Шумеру, однако через несколько секунд забыл об этом и обменялся рукопожатием с пустотой.

