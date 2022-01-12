Байдену доложили о ходе переговоров с РФ в Европе
Президенту США Джо Байдену докладывают о том, как идут переговоры с Россией в Европе, сообщает «РЕН ТВ».
Отмечается, что планов на диалог по телефону с президентом Владимиром Путиным пока нет. «Мне нечего анонсировать вам сейчас», – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, Байден пристально наблюдает за ходом событий и почти ежедневно получает сведения о том, как идут переговоры.
Ранее посол США в России Джон Салливан отметил важность непубличных переговоров при решении вопроса гарантий безопасности. «Это была продуктивная дискуссия», - заявил Салливан.
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