Байдену доложили о ходе переговоров с РФ в Европе

Отмечается, что планов на диалог по телефону с президентом Владимиром Путиным пока нет. «Мне нечего анонсировать вам сейчас», – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, Байден пристально наблюдает за ходом событий и почти ежедневно получает сведения о том, как идут переговоры.

Ранее посол США в России Джон Салливан отметил важность непубличных переговоров при решении вопроса гарантий безопасности. «Это была продуктивная дискуссия», - заявил Салливан.

