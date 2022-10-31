Байдена высмеяли за незнание количества штатов в США

Президента США Джо Байдена высмеяли читатели Daily Mail.

Байден назвал вполне законным беспокойство о его возрасте

Глава государства заявил, что побывал в 54 штатах США, тогда как их всего пятьдесят. Откуда глава Белого дома взял еще четыре штата — неизвестно. Оговорка была допущена в речи, в которой Байден рассказывал об успехе демократов в вопросе защиты закона о доступном медицинском обслуживании. После этого президент отметил, что побывал в 54 штатах.

Один из читателей издания назвал американского лидера дедушкой. «Да, было 54 штата, но 4 откололись и присоединились к Мексике», – сыронизировал другой комментатор.

Ранее Байден передразнил журналистов на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Президент СШАДжо Байден
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