Байдена высмеяли за незнание количества штатов в США

Глава государства заявил, что побывал в 54 штатах США, тогда как их всего пятьдесят. Откуда глава Белого дома взял еще четыре штата — неизвестно. Оговорка была допущена в речи, в которой Байден рассказывал об успехе демократов в вопросе защиты закона о доступном медицинском обслуживании. После этого президент отметил, что побывал в 54 штатах.

Один из читателей издания назвал американского лидера дедушкой. «Да, было 54 штата, но 4 откололись и присоединились к Мексике», – сыронизировал другой комментатор.

Ранее Байден передразнил журналистов на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

