Байдена высмеяли за незнание количества штатов в США
Президента США Джо Байдена высмеяли читатели Daily Mail.
Глава государства заявил, что побывал в 54 штатах США, тогда как их всего пятьдесят. Откуда глава Белого дома взял еще четыре штата — неизвестно. Оговорка была допущена в речи, в которой Байден рассказывал об успехе демократов в вопросе защиты закона о доступном медицинском обслуживании. После этого президент отметил, что побывал в 54 штатах.
Один из читателей издания назвал американского лидера дедушкой. «Да, было 54 штата, но 4 откололись и присоединились к Мексике», – сыронизировал другой комментатор.
Ранее Байден передразнил журналистов на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+6 803 / сут.
Умерли
390 тыс.+75 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+9 008 / сут.
- МИД РФ оценил решения по зерновой сделке без участия Москвы
- Лула да Силва побеждает на выборах бразильского президента
- Экстренно остановлен шестой блок болгарской АЭС «Козлодуй»
- СМИ: в армии США наблюдается нехватка новобранцев
- Байдена высмеяли за незнание количества штатов в США
- В Южной Корее восстановили картину давки в Сеуле, где погибли более 150 человек
- СМИ сообщили условие для начала переговоров между Россией и США
- Около 60 рейсов задержаны в аэропортах Москвы
- Десятки автомобилей столкнулись на западе Москвы
- НАТО просит Россию возобновить зерновую сделку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru