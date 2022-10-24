Байден назвал вполне законным беспокойство о его возрасте

Президент США Джо Байден заявил, что беспокойство о его возрасте является законным. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Байдена, лучший способ вынести какое-либо решение - наблюдать «становлюсь ли я медленнее».

Ранее в октябре сообщалось, что только 33% американцев готовы проголосовать за Джо Байдена на президентских выборах в 2024 году. Такие данные показал опрос Fox News.





