Сенатор Билл Хагерти напомнил, что за 2021 год, когда Джо Байден уже занимал пост главы государства, инфляция выросла с 1,4% до 7%. Но сейчас президент объясняет рост цен влиянием России.

«Инфляция определенной была высокой», — заявил Пауэлл. Он подчеркнул, что рост начался еще до событий на Украине.

Хагерти отметил, что это очередное свидетельство провальной экономической политики Белого дома и перекладывание ответственности на Москву.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден неоднократно связывал рост цен в стране с действиями Москвы: глава Белого дома обвинял РФ во введении «налога Путина» на продукты и бензин.

По словам самого президента России, такие утверждения предназначены для тех, «кто читать и писать не умеет».

