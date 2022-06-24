Байдена поймали на лжи об инфляции в США
Американская Федеральная резервная система (ФРС) видела резкий рост инфляции еще до начала специальной военной операции России на Украине, заявил на заседании Сената глава ФРС США Джером Пауэлл.
Сенатор Билл Хагерти напомнил, что за 2021 год, когда Джо Байден уже занимал пост главы государства, инфляция выросла с 1,4% до 7%. Но сейчас президент объясняет рост цен влиянием России.
«Инфляция определенной была высокой», — заявил Пауэлл. Он подчеркнул, что рост начался еще до событий на Украине.
Хагерти отметил, что это очередное свидетельство провальной экономической политики Белого дома и перекладывание ответственности на Москву.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден неоднократно связывал рост цен в стране с действиями Москвы: глава Белого дома обвинял РФ во введении «налога Путина» на продукты и бензин.
По словам самого президента России, такие утверждения предназначены для тех, «кто читать и писать не умеет».
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