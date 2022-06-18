В США восхитились ответом Путина Байдену на обвинения в инфляции

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден неоднократно связывал рост цен в стране с действиями Москвы: глава Белого дома обвинял РФ во введении «налога Путина сразу на еду и бензин».

В ходе Петербургского международного экономического форума президент России заявил, что такие утверждения рассчитаны на тех, «кто читать и писать не умеет». Юзеры Twitter пошутили, что обвинения рассчитаны «практически на всех либеральных западников» и Путин имел в виду самого Байдена.

Кроме того, пользователи отмечали, что инфляция ускорилась после прихода Байдена к власти, и верящие в причастность к этому Путина «безнадежны».

