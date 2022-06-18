В США восхитились ответом Путина Байдену на обвинения в инфляции
Американские пользователи соцсети Twitter оценили ответ президента РФ Владимира Путина на обвинения в причастности к инфляции в США. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден неоднократно связывал рост цен в стране с действиями Москвы: глава Белого дома обвинял РФ во введении «налога Путина сразу на еду и бензин».
В ходе Петербургского международного экономического форума президент России заявил, что такие утверждения рассчитаны на тех, «кто читать и писать не умеет». Юзеры Twitter пошутили, что обвинения рассчитаны «практически на всех либеральных западников» и Путин имел в виду самого Байдена.
Кроме того, пользователи отмечали, что инфляция ускорилась после прихода Байдена к власти, и верящие в причастность к этому Путина «безнадежны».
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