В США восхитились ответом Путина Байдену на обвинения в инфляции

Американские пользователи соцсети Twitter оценили ответ президента РФ Владимира Путина на обвинения в причастности к инфляции в США. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент РФ назвал глупостью утверждения про «путинскую инфляцию» на Западе

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден неоднократно связывал рост цен в стране с действиями Москвы: глава Белого дома обвинял РФ во введении «налога Путина сразу на еду и бензин».

В ходе Петербургского международного экономического форума президент России заявил, что такие утверждения рассчитаны на тех, «кто читать и писать не умеет». Юзеры Twitter пошутили, что обвинения рассчитаны «практически на всех либеральных западников» и Путин имел в виду самого Байдена.

Кроме того, пользователи отмечали, что инфляция ускорилась после прихода Байдена к власти, и верящие в причастность к этому Путина «безнадежны».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Социальные СетиИнфляцияДжо БайденВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры