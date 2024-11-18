Блинкен не планирует встреч с Лавровым на саммите G20 в Бразилии

Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил во время брифинга, что государственный секретарь Энтони Блинкен не намерен проводить встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите G20 в Бразилии.

На вопрос журналистов о возможных контактах между Блинкеном и Лавровым в рамках саммита, Миллер ответил отрицательно.