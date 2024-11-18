Блинкен не планирует встреч с Лавровым на саммите G20 в Бразилии

Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил во время брифинга, что государственный секретарь Энтони Блинкен не намерен проводить встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите G20 в Бразилии.

На вопрос журналистов о возможных контактах между Блинкеном и Лавровым в рамках саммита, Миллер ответил отрицательно.

Блинкен: Помощь Украине с начала СВО составила 242 млрд долларов

Бразилия председательствует в G20 с декабря 2023 года, и саммит будет проходить под ее руководством.

В следующем году председательство в группе возьмет Южноафриканская Республика, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:Сергей ЛавровРоссияСША

Горячие новости

Все новости

партнеры