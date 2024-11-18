Блинкен не планирует встреч с Лавровым на саммите G20 в Бразилии
18 ноября 202422:59
Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил во время брифинга, что государственный секретарь Энтони Блинкен не намерен проводить встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите G20 в Бразилии.
На вопрос журналистов о возможных контактах между Блинкеном и Лавровым в рамках саммита, Миллер ответил отрицательно.
Бразилия председательствует в G20 с декабря 2023 года, и саммит будет проходить под ее руководством.
В следующем году председательство в группе возьмет Южноафриканская Республика, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru