Байден заявил жене, что не знает, что произошло на дебатах с Трампом
30 июня 202406:33
Американский лидер Джо Байден признался своей супруге Джилл, что не знает, что произошло на его дебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом, сообщает Bloomberg.
«После дебатов прошлым вечером он сказал: «Знаешь, Джилл, я не знаю, что произошло. Я не чувствовал себя очень хорошо», — заявила жена главы государства в ходе благотворительного вечера.
Байден на фоне призывов отказаться от предвыборной компании обещал выиграть выборы главы государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru