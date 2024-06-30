Байден заявил жене, что не знает, что произошло на дебатах с Трампом

Американский лидер Джо Байден признался своей супруге Джилл, что не знает, что произошло на его дебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом, сообщает Bloomberg.

Байден не намерен выходить из президентской гонки из-за дебатов

«После дебатов прошлым вечером он сказал: «Знаешь, Джилл, я не знаю, что произошло. Я не чувствовал себя очень хорошо», — заявила жена главы государства в ходе благотворительного вечера.

Байден на фоне призывов отказаться от предвыборной компании обещал выиграть выборы главы государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДжо Байден

Горячие новости

Все новости

партнеры