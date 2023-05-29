Байден заявил об окончательной сделке по потолку госдолга США
29 мая 202305:02
Американский лидер Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти достигли окончательной сделки по потолку государственного долга, сообщает Associated Press.
По словам главы государства, дефолт предотвращен. Президент призвал обе палаты Конгресса объединиться для скорейшего принятия закона.
По мнению Маккарти, итог консультаций достоин американского народа. Уточняется, что палата представителей проголосует за соглашение 31 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru