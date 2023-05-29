Байден заявил об окончательной сделке по потолку госдолга США

Американский лидер Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти достигли окончательной сделки по потолку государственного долга, сообщает Associated Press.

Белый дом: при объявлении дефолта по госдолгу фондовый рынок США упадет на 45%

По словам главы государства, дефолт предотвращен. Президент призвал обе палаты Конгресса объединиться для скорейшего принятия закона.

По мнению Маккарти, итог консультаций достоин американского народа. Уточняется, что палата представителей проголосует за соглашение 31 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ГосдолгСШАДжо Байден

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