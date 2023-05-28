В Конгрессе США заявили о договоренностях с Белым домом о предотвращении дефолта

По мнению Маккарти, итог консультаций достоин американского народа. Уточняется, что палата представителей проголосует за соглашение в среду, 31 мая.

«В них (договоренностях — прим. НСН) есть историческое сокращение расходов, важные реформы, которые выведут людей из нищеты в трудовую сферу, ограничат чрезмерное влияние правительства», — сказал он.

Маккарти также заявил, что соглашение не предусматривает новые налоги, а также в нем нет новых государственных программ.

Ранее стало известно, что в США, в случае объявления дефолта по выплатам по государственному долгу, фондовый рынок упадет на 45 процентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».