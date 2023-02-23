Байден заявил, что вопрос приостановки участия России в ДСНВ можно решить

«Я уверен в том, что мы в состоянии решить это», — сказал глава государства. Так он прокомментировал решение России приостановить участие в российско-американском Договоре.

Байден отметил, что не рассматривает приостановку участия в ДСНВ как подготовку к применению ядерного оружия.

