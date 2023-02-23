Байден заявил, что вопрос приостановки участия России в ДСНВ можно решить

Американский лидер Джо Байден сообщил ABC News, что вопрос о приостановке участия Москвы в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) можно решить.

«Большая ошибка». Байден оценил решение России о приостановке участия в ДСНВ

«Я уверен в том, что мы в состоянии решить это», — сказал глава государства. Так он прокомментировал решение России приостановить участие в российско-американском Договоре.

Байден отметил, что не рассматривает приостановку участия в ДСНВ как подготовку к применению ядерного оружия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАЯдерное ОружиеДжо Байден
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