Байден заявил, что Украина не просит отправлять ей американских солдат

По словам президента, Украина только нуждается в дополнительных поставках оружия. Байден отметил, что «американских солдат нет в войне на Украине». Он указал, что намерен «сохранить это».

Также американский лидер отметил, что Киев в состоянии остановить президента России Владимира Путина при поддержке Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

