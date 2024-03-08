Байден заявил, что Украина не просит отправлять ей американских солдат

Глава Соединенных Штатов Джо Байден во время ежегодного выступления в Конгрессе подтвердил, что Киев по-прежнему не просит отправлять американских солдат, сообщает РИА Новости.

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По словам президента, Украина только нуждается в дополнительных поставках оружия. Байден отметил, что «американских солдат нет в войне на Украине». Он указал, что намерен «сохранить это».

Также американский лидер отметил, что Киев в состоянии остановить президента России Владимира Путина при поддержке Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
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