Байден заявил, что Украина не просит отправлять ей американских солдат
8 марта 202406:20
Глава Соединенных Штатов Джо Байден во время ежегодного выступления в Конгрессе подтвердил, что Киев по-прежнему не просит отправлять американских солдат, сообщает РИА Новости.
По словам президента, Украина только нуждается в дополнительных поставках оружия. Байден отметил, что «американских солдат нет в войне на Украине». Он указал, что намерен «сохранить это».
Также американский лидер отметил, что Киев в состоянии остановить президента России Владимира Путина при поддержке Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru