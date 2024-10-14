Байден заявил, что США готовы к переговорам с РФ и КНР по сокращению ядерного оружия

Американские власти готовы к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по вопросу сокращения ядерного вооружения без предварительных условий, говорится в опубликованном заявлении президента США Джо Байдена.

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«Мировое сообщество должно добиваться прогресса на пути к тому моменту, когда сможет окончательно избавить мир от ядерного оружия», — заявил глава государства. Президент отметил, что Вашингтону, как и Москве, и всему остальному миру, невыгодно наращивать ядерные арсеналы.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что США и Россия должны вернуться к процессу сокращения ядерных арсеналов, а другие страны, также обладающие ядерным оружием, должны последовать этому примеру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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