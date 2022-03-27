Байден заявил, что россияне не являются врагами США
Граждане России не являются врагами США, сообщил в Польше американский лидер Джо Байден, выступление которого транслировал Белый дом.
«Я всегда говорил прямо и честно вам, людям России. Позвольте мне сказать это, если вы можете слушать: вы, люди России, нам не враги», — сказал президент США.
Во время своего визита Байден посетил лагерь украинских беженцев на границе Польши и Украины. В ходе своего общения с ними американский президент назвал своего российского коллегу Владимира Путина «мясником».
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