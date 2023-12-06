Байден заявил, что решил баллотироваться на новый срок назло Трампу

Американский лидер Джо Байден заявил, что решающим фактором для принятия решения баллотироваться на новый срок стало участие в предстоящих выборах экс-президента Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

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Глава государства указал, что делает это назло ему и не позволит Трампу одержать победу.

«Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что я баллотировался бы», — сказал Байден.

Ранее Трамп заявил, что из-за политики Байдена США скатились в ад, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДжо БайденДональд Трамп

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