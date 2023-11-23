Трамп: из-за политики Байдена США скатились в ад
Соединенные Штаты находятся в серьезной беде, написал на своей странице в социальной сети Truth Social бывший глава Белого дома Дональд Трамп.
По словам политика, у США «больше нет побед». Виновным в тяжелом положении страны Трамп счел президента Джо Байдена.
«Он позволил нашей стране скатиться в ад», - заявил политик.
Ранее бывший президент выразил мнение, что Байден может спровоцировать третью мировую войну. Самой большой угрозой для США он назвал ядерный конфликт.
Как сообщает NBC News, рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня. По данным соцопроса, главу Белого дома поддерживает 40% американцев, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский ввел санкции против Чубайса
- Украина призывает Польшу разблокировать движение грузовиков на границе
- Bloomberg: банки ОАЭ ужесточили условия оказания услуг российским компаниям
- Картину Рембрандта «Поклонение волхвов» продадут на аукционе Sotheby’s
- Трамп: из-за политики Байдена США скатились в ад
- В Оренбуржье стая бродячих собак напала на девушку
- СМИ: задержан замглавы Ленинского района Подмосковья Гравин
- Туроператоры отмечают рост поездок россиян в Киргизию на 60%
- Певец Митя Фомин пошутил о бесплатных концертах в караоке
- Певица Дайнеко: в эфир «Фабрики звезд» не попали эпизоды с критикой Фадеева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru