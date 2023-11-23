Трамп: из-за политики Байдена США скатились в ад

Соединенные Штаты находятся в серьезной беде, написал на своей странице в социальной сети Truth Social бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

Трамп: Байден на встрече с Си Цзиньпином выглядел растерянным

По словам политика, у США «больше нет побед». Виновным в тяжелом положении страны Трамп счел президента Джо Байдена.

«Он позволил нашей стране скатиться в ад», - заявил политик.

Ранее бывший президент выразил мнение, что Байден может спровоцировать третью мировую войну. Самой большой угрозой для США он назвал ядерный конфликт.

Как сообщает NBC News, рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня. По данным соцопроса, главу Белого дома поддерживает 40% американцев, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Джо БайденДональд ТрампСША

Горячие новости

Все новости

партнеры