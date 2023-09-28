Байден заявил, что не знает, как избежать остановки работы американского правительства

«Если бы я знал это, я бы уже это сделал», — сказал глава государства. Чтобы избежать «шатдауна», американские законодатели должны принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до конца текущего финансового года, который истекает 1 октября.

Ранее Белый дом заявил, что у США хватит средств на поставки оружия Киеву только на пару недель. Дальнейшая помощь бывшей советской республике может пострадать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

