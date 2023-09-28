Байден заявил, что не знает, как избежать остановки работы американского правительства
Американский лидр Джо Байден заявил, что не знает, как предотвратить возможную остановку работы правительства Соединенных Штатов («шатдаун»), которая может произойти 1 октября текущего года, сообщает РИА Новости.
«Если бы я знал это, я бы уже это сделал», — сказал глава государства. Чтобы избежать «шатдауна», американские законодатели должны принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до конца текущего финансового года, который истекает 1 октября.
Ранее Белый дом заявил, что у США хватит средств на поставки оружия Киеву только на пару недель. Дальнейшая помощь бывшей советской республике может пострадать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru