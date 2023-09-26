Американские сенаторы запросили у помощника Байдена точную сумму расходов на Украину
26 сентября 202306:41
Группа сенаторов США запросила у помощника президента по национальной безопасности Джейка Салливана информацию о том, какой объем средств власти страны израсходовали на Украину, сообщает ТАСС.
Законодатели выражали постоянные опасения относительно честности американской администрации в вопросе о сумме расходов на помощь Киеву и странам, затронутым ситуацией на Украине.
Ранее Белый дом заявил, что у США хватит средств на поставки оружия Киеву только на пару недель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru