Байден забыл, где ему встать возле короля Иордании

Американский лидер Джо Байден попал в неловкую ситуацию на встрече с королем Иордании Абдаллой II, сообщает «РЕН ТВ».

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После выступления глава государства не смог найти себе место. После встречи политики выступили с речью. Речь шла об обстановке на Ближнем Востоке и атаки на военные базы США.

После выступления Байден уступил место Абдалле, но запутался и начал метаться позади него, пытаясь найти себе место. После этого он встал по левую руку от короля.

Ранее американский журналист Такер Карлсон назвал президента США Джо Байдена некомпетентным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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