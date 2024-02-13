Байден забыл, где ему встать возле короля Иордании

После выступления глава государства не смог найти себе место. После встречи политики выступили с речью. Речь шла об обстановке на Ближнем Востоке и атаки на военные базы США.

После выступления Байден уступил место Абдалле, но запутался и начал метаться позади него, пытаясь найти себе место. После этого он встал по левую руку от короля.

Ранее американский журналист Такер Карлсон назвал президента США Джо Байдена некомпетентным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

