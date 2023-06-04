Байден выразил соболезнования из-за столкновения поездов в Индии
Американский лидер Джо Байден выразил соболезнования в связи с железнодорожной аварией в Индии, сообщает РИА Новости.
По словам президента, граждане США скорбят вместе с народом Индии.
Несколько вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом. Они опрокинулись на противоположный путь. Позже в них врезался еще один пассажирский поезд, после чего с рельсов сошли еще несколько вагонов, в которых находились люди.
В результате происшествия погибли 288 человек, более 800 человек получили ранения.
Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту и премьеру Индии из-за крушения поездов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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