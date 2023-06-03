СМИ: В Индии при столкновении поездов погибли 288 человек
3 июня 202307:23
При столкновении поездов на востоке Индии погибли 288 человек. Об этом сообщает Agence France Press.
Ранее агентство Reuters заявило о 233 жертвах катастрофы.
Отмечается, что 900 человек числятся пострадавшими.
Железнодорожная авария произошла накануне в штате Одиша на востоке Индии. Столкнулись пассажирский поезд и грузовой состав, около 10 вагонов с людьми сошли с рельсов. Позже в них врезался другой пассажирский состав, с рельсов сошли еще несколько вагонов. Власти Одиши объявили день траура.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru