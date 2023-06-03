СМИ: В Индии при столкновении поездов погибли 288 человек

Ранее агентство Reuters заявило о 233 жертвах катастрофы.

Отмечается, что 900 человек числятся пострадавшими.

Железнодорожная авария произошла накануне в штате Одиша на востоке Индии. Столкнулись пассажирский поезд и грузовой состав, около 10 вагонов с людьми сошли с рельсов. Позже в них врезался другой пассажирский состав, с рельсов сошли еще несколько вагонов. Власти Одиши объявили день траура.

