СМИ: В Индии при столкновении поездов погибли 288 человек

При столкновении поездов на востоке Индии погибли 288 человек. Об этом сообщает Agence France Press.

СМИ: Число погибших при столкновении поездов в Индии достигло 233

Ранее агентство Reuters заявило о 233 жертвах катастрофы.

Отмечается, что 900 человек числятся пострадавшими.

Железнодорожная авария произошла накануне в штате Одиша на востоке Индии. Столкнулись пассажирский поезд и грузовой состав, около 10 вагонов с людьми сошли с рельсов. Позже в них врезался другой пассажирский состав, с рельсов сошли еще несколько вагонов. Власти Одиши объявили день траура.

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ФОТО: РИА Новости
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