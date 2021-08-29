Байден: Военные ожидают новую атаку на аэропорт Кабула

Военные США ожидают высокую вероятность нового нападения террористов на аэропорт Кабула, сообщает пресс-служба Белого дома со ссылкой на заявление американского лидера Джо Байдена.

Контроль над аэропортом Кабула будет передан талибам после 31 августа

Это случится в ближайшие 24-36 часов. По словам главы государства, «ситуация на месте остается чрезвычайно опасной». Как отметил президент, он приказал военным принять все меры для защиты личного состава и получил заверения, что те располагают необходимыми для этого «полномочиями, ресурсами и планами».

Ранее президент США Джо Байден на встрече лидеров стран "Большой семерки" заявил, что американский военный контингент покинет Афганистан до 31 августа, однако не исключил продления миссии США в стране.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АфганистанДжо Байден
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