Байден: Военные ожидают новую атаку на аэропорт Кабула
Военные США ожидают высокую вероятность нового нападения террористов на аэропорт Кабула, сообщает пресс-служба Белого дома со ссылкой на заявление американского лидера Джо Байдена.
Это случится в ближайшие 24-36 часов. По словам главы государства, «ситуация на месте остается чрезвычайно опасной». Как отметил президент, он приказал военным принять все меры для защиты личного состава и получил заверения, что те располагают необходимыми для этого «полномочиями, ресурсами и планами».
Ранее президент США Джо Байден на встрече лидеров стран "Большой семерки" заявил, что американский военный контингент покинет Афганистан до 31 августа, однако не исключил продления миссии США в стране.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+39 001 / сут.
Умерли
181 тыс.+1 597 / сут.
Выздоровели
6,1 млн+38 628 / сут.
- Шойгу: Маковые плантации в Афганистане при США увеличились в сто раз
- В Твери отменили фестиваль с участием Линдеманна из-за вмешательства Роспотребнадзора
- Байден: Военные ожидают новую атаку на аэропорт Кабула
- На рейсе Москва — Сочи задержали хулиганку
- Под Воронежем шесть человек пострадали в ДТП
- Российский посол: талибы* помогали россиянам при эвакуации из Афганистана
- В Калининграде во время матча погиб футболист «Красной звезды»
- В ДТП на трассе Омск — Тюмень с большегрузом погибли два человека
- Исследование: Употребление кофе снижает риск появления болезней сердца
- СМИ: Великобритания намерена запретить одноразовую пластиковую посуду
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru