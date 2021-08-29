Байден: Военные ожидают новую атаку на аэропорт Кабула

Это случится в ближайшие 24-36 часов. По словам главы государства, «ситуация на месте остается чрезвычайно опасной». Как отметил президент, он приказал военным принять все меры для защиты личного состава и получил заверения, что те располагают необходимыми для этого «полномочиями, ресурсами и планами».

Ранее президент США Джо Байден на встрече лидеров стран "Большой семерки" заявил, что американский военный контингент покинет Афганистан до 31 августа, однако не исключил продления миссии США в стране.

