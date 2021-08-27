Контроль над аэропортом Кабула будет передан талибам после 31 августа

"После нашего ухода мы передадим аэропорт назад людям Афганистана. Так что, не нам решать", - цитирует слова Прайса РИА Новости. Талибы и США договорились, что американский военный контингент покинет страну 31 августа, в противном случае присутствие будет рассматриваться как оккупация.

Вопрос дипломатического присутствия США в Афганистане еще не решен. "Решение еще не принято, но мы активно обсуждаем это с международными партнерами", - отметил Прайс. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее в пятницу заявила, что все дипломаты страны покинут Кабул до конца августа.

В свою очередь представитель госдепа отметил, что США необходимо обеспечить безопасность своему персонату. Талибы выражали заинтересованность в работе в республике иностранных дипломатов.

