Контроль над аэропортом Кабула будет передан талибам после 31 августа

Аэропорт Кабула будет передан под контроль "Талибана" (запрещенное в РФ движение) после вывода американских войск, однако вопрос дипломатического присутствия в стране еще не решен. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.

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"После нашего ухода мы передадим аэропорт назад людям Афганистана. Так что, не нам решать", - цитирует слова Прайса РИА Новости. Талибы и США договорились, что американский военный контингент покинет страну 31 августа, в противном случае присутствие будет рассматриваться как оккупация.

Вопрос дипломатического присутствия США в Афганистане еще не решен. "Решение еще не принято, но мы активно обсуждаем это с международными партнерами", - отметил Прайс. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее в пятницу заявила, что все дипломаты страны покинут Кабул до конца августа.

В свою очередь представитель госдепа отметил, что США необходимо обеспечить безопасность своему персонату. Талибы выражали заинтересованность в работе в республике иностранных дипломатов.

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ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:Госдеп СШАСШАТалибанАфганистан
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