Байден во Флориде напоролся на сторонников Трампа

Американского лидера Джо Байдена, который прибыл во Флориду для выступления в рамках предвыборной кампании, встретили сторонники бывшего президента Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

Байден высмеял Трампа, назвав его неудачником

Около сотни человек выстроились вдоль дороги у аэропорта. Они держали в руках плакаты «Трамп – 2024», «Байден – предатель» и «Трамп победил».

Флорида является «республиканским» штатом, где Трамп намного популярнее действующего президента.

Ранее Байден назвал Трампа «действующим президентом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд ТрампДжо Байден

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