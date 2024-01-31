Байден во Флориде напоролся на сторонников Трампа
31 января 202400:19
Американского лидера Джо Байдена, который прибыл во Флориду для выступления в рамках предвыборной кампании, встретили сторонники бывшего президента Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.
Около сотни человек выстроились вдоль дороги у аэропорта. Они держали в руках плакаты «Трамп – 2024», «Байден – предатель» и «Трамп победил».
Флорида является «республиканским» штатом, где Трамп намного популярнее действующего президента.
Ранее Байден назвал Трампа «действующим президентом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru