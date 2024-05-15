Байден вновь назвал Трампа неудачником
Действующий американский президент Джо Байден назвал экс-главу Белого дома Дональда Трампа неудачником с проблемами, сообщает РИА Новости.
«Тот другой парень — неудачник. Думаю, что у него проблемы», — заявил глава государства. Байден также обвинил Трампа в попытке добиться от своих однопартийцев по Республиканской партии в Конгрессе США блокировки инициативы американской администрации на увеличение объема выдачи видов на жительство в США для иностранных граждан.
Ранее Байден назвал Трампа «действующим президентом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru