Байден вновь назвал Трампа неудачником

«Тот другой парень — неудачник. Думаю, что у него проблемы», — заявил глава государства. Байден также обвинил Трампа в попытке добиться от своих однопартийцев по Республиканской партии в Конгрессе США блокировки инициативы американской администрации на увеличение объема выдачи видов на жительство в США для иностранных граждан.

Ранее Байден назвал Трампа «действующим президентом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

