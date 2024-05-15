Байден вновь назвал Трампа неудачником

Действующий американский президент Джо Байден назвал экс-главу Белого дома Дональда Трампа неудачником с проблемами, сообщает РИА Новости.

Трамп заявил о политических мотивах своих уголовных дел

«Тот другой парень — неудачник. Думаю, что у него проблемы», — заявил глава государства. Байден также обвинил Трампа в попытке добиться от своих однопартийцев по Республиканской партии в Конгрессе США блокировки инициативы американской администрации на увеличение объема выдачи видов на жительство в США для иностранных граждан.

Ранее Байден назвал Трампа «действующим президентом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Юки Ивамура
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДжо БайденДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры