Байден внес в проект бюджета США рекордные расходы

Байден предполагает, что расходы государства вырастут почти в четыре раза и достигнул 6 триллионов долларов. РИА Новости передает, что это станет наибольшими тратами со времен Второй мировой войны. Расходы на оборону не изменились и составили 753 миллиарда, что на 12,5 миллиарда больше, чем в 2020 году. В числе основных угроз сохранились Китай и Россия, также добавились расходы на борьбу с "внутренним терроризмом", на эти цели Байден предлагает потратить 131 миллион долларов.

При этом администрация Байдена предполагает, что поступления в бюджет страны составят 4,17 триллиона долларов. Рост доходов будет связан с увеличением налоговой нагрузки на компании и физлиц со сверхдоходами. Документ имеет предварительный характер, в него еще могут вноситься изменения. Конгресс США получил проект бюджета днем в пятницу 28 мая.

В пятницу госдепартамент США запросил у Конгресса 255 миллионов долларов для Украины. По данным госдепа, финансовая помощь от США "усилит возможности Украины" перед лицом российской агрессии.