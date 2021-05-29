Байден внес в проект бюджета США рекордные расходы
Президент США Джо Байден составил рекордный по расходам проект бюджета страны на 2022 финансовый год. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Белого дома.
Байден предполагает, что расходы государства вырастут почти в четыре раза и достигнул 6 триллионов долларов. РИА Новости передает, что это станет наибольшими тратами со времен Второй мировой войны. Расходы на оборону не изменились и составили 753 миллиарда, что на 12,5 миллиарда больше, чем в 2020 году. В числе основных угроз сохранились Китай и Россия, также добавились расходы на борьбу с "внутренним терроризмом", на эти цели Байден предлагает потратить 131 миллион долларов.
При этом администрация Байдена предполагает, что поступления в бюджет страны составят 4,17 триллиона долларов. Рост доходов будет связан с увеличением налоговой нагрузки на компании и физлиц со сверхдоходами. Документ имеет предварительный характер, в него еще могут вноситься изменения. Конгресс США получил проект бюджета днем в пятницу 28 мая.
В пятницу госдепартамент США запросил у Конгресса 255 миллионов долларов для Украины. По данным госдепа, финансовая помощь от США "усилит возможности Украины" перед лицом российской агрессии.
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