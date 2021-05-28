Госдеп запросил у Конгресса США 255 миллионов долларов для Украины
Госдепартамент США запросил 255 миллионов долларов на 2022 финансовый год для Украины и отражения "российской агрессии". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой натекст официального запроса госдепартамента.
По мнению госдепа, финансовая помощь от США "усилит возможности Украины" перед лицом российской агрессии. Кроме того, Украина должна потратить средства на борьбу с коррупцией, а также повысить "прозрачность и подотчетность".
Также деньги планируется выделить на работу Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которая следит за ходом конфликта на юго-востоке Украины. Кроме того, целью помощи станет развитие "делового климата и торгового потенциала" Украины и "поддержка энергетической безопасности".
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