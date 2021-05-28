Госдеп запросил у Конгресса США 255 миллионов долларов для Украины

По мнению госдепа, финансовая помощь от США "усилит возможности Украины" перед лицом российской агрессии. Кроме того, Украина должна потратить средства на борьбу с коррупцией, а также повысить "прозрачность и подотчетность".

Также деньги планируется выделить на работу Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которая следит за ходом конфликта на юго-востоке Украины. Кроме того, целью помощи станет развитие "делового климата и торгового потенциала" Украины и "поддержка энергетической безопасности".

