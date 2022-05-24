Байден включил Колумбию в число основных союзников США вне НАТО

Глава США Джо Байден сообщил, что Колумбия получила статус одного из основных союзников Вашингтона вне Североатлантического альянса, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление белого дома.

Байден заявил о готовности США применить силу в случае вторжения Китая на Тайвань

«Полномочиями, предоставленными мне как президенту конституцией и законами США... настоящим назначаю Колумбию в качестве одного из основных союзников США, не входящего в НАТО», – сказано в документе.

В настоящее время такой статус имеют около 20 стран. В марте 2022 года еще одним союзником Соединенных Штатов вне НАТО стал Катар.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио и Вашингтон должны лидировать в мире для осуществления принципа «открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:КолумбияСШАДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры