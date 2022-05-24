Байден включил Колумбию в число основных союзников США вне НАТО
Глава США Джо Байден сообщил, что Колумбия получила статус одного из основных союзников Вашингтона вне Североатлантического альянса, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление белого дома.
«Полномочиями, предоставленными мне как президенту конституцией и законами США... настоящим назначаю Колумбию в качестве одного из основных союзников США, не входящего в НАТО», – сказано в документе.
В настоящее время такой статус имеют около 20 стран. В марте 2022 года еще одним союзником Соединенных Штатов вне НАТО стал Катар.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио и Вашингтон должны лидировать в мире для осуществления принципа «открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 158 / сут.
Умерли
378 тыс.+76 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 117 / сут.
- Власти Херсонской области попросили о размещении в регионе российской военной базы
- Байден включил Колумбию в число основных союзников США вне НАТО
- СМИ: западные санкции «отскакивают» от России
- Пушков высмеял отказ Варшавы от российского газа
- Греческая DEPA расплатилась за апрельские поставки газа
- Зеленкий рассказал о плане действий на случай его гибели
- Лавров: Россия серьезно подумает над возобновлением отношений с Западом
- Полянский ответил на слова Зеленского о готовности встречи с Путиным
- Синоптики прогнозируют заморозки в Москве
- Рогозин предложил дать Курилам новое название
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru