Байден включил Колумбию в число основных союзников США вне НАТО

«Полномочиями, предоставленными мне как президенту конституцией и законами США... настоящим назначаю Колумбию в качестве одного из основных союзников США, не входящего в НАТО», – сказано в документе.

В настоящее время такой статус имеют около 20 стран. В марте 2022 года еще одним союзником Соединенных Штатов вне НАТО стал Катар.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио и Вашингтон должны лидировать в мире для осуществления принципа «открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона».

