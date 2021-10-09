Байден вдвое увеличил лимит приема беженцев в США

Отмечается, что лимит приема беженцев в США будет увеличен до 125 тысяч человек, «что оправдано гуманитарными соображениями, либо в иных случаях отвечает национальным интересам».

При этом Вашингтон намерен принять 10 тысяч человек из стран Европы и Центральной Азии.

