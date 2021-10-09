Байден вдвое увеличил лимит приема беженцев в США

Президент США Джо Байден утвердил увеличение квоты приема беженцев в 2022 финансовом году. Соединенные Штаты примут в два раза больше иностранных граждан, сообщает Белый дом.

Байден уведомил Конгресс о планах по увеличению квоты приема беженцев

Отмечается, что лимит приема беженцев в США будет увеличен до 125 тысяч человек, «что оправдано гуманитарными соображениями, либо в иных случаях отвечает национальным интересам».

При этом Вашингтон намерен принять 10 тысяч человек из стран Европы и Центральной Азии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеженцыСШАДжо Байден
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