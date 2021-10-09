Байден вдвое увеличил лимит приема беженцев в США
9 октября 202104:22
Президент США Джо Байден утвердил увеличение квоты приема беженцев в 2022 финансовом году. Соединенные Штаты примут в два раза больше иностранных граждан, сообщает Белый дом.
Отмечается, что лимит приема беженцев в США будет увеличен до 125 тысяч человек, «что оправдано гуманитарными соображениями, либо в иных случаях отвечает национальным интересам».
При этом Вашингтон намерен принять 10 тысяч человек из стран Европы и Центральной Азии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru