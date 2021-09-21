Байден уведомил Конгресс о планах по увеличению квоты приема беженцев
Президент США Джо Байден направил в Конгресс рекомендацию по увеличению квоты приема беженцев в страну на следующий год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Госдепа.
Так, рекомендуется увеличить квоту с 62,5 тыс. человек до 125 тысяч. Как отмечается в направленном в Конгресс документе, увеличение квоты необходимо в связи с «гуманитарными кризисами в мире».
Увеличение квоты планируется с 2022 финансового года, который начнется с 1 октября. В Госдепе считают, что прием беженцев играет значимую роль для американских интересов во внешней политике.
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