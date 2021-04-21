В США обнаружили устойчивый к антителам штамм коронавируса

Сотрудники Глобального исследовательского комплекса здравоохранения в американском штате Техас (GHRC) обнаружили вариант коронавирусной инфекции, устойчивый к нейтрализующим антителам. Об этом сообщает Medical Xpress.

Новая разновидность получила название BV-1. По мнению ученых, этот штамм генетически связан с «британским» вариантом коронавируса.

Как отметил вирусолог GHRC Бен Нойман, штамм BV-1 сочетает генетические маркеры, отдельно связанные с быстрым распространением, тяжелым течением заболевания и высокой устойчивостью к нейтрализующим антителам.

На данный момент новая разновидность вируса обнаружена лишь у одного человека: ученые выявили BV-1 у студента Техасского университета в рамках университетской программы тестирования на коронавирус, сообщает МИР 24. В начале марта у молодого человека проявились легкие симптомы простуды, ко 2 апреля они исчезли, а неделю спустя тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

Ранее в индийском штате Западная Бенгалия был обнаружен новый штамм коронавируса B.1.618. Новая мутация отличается отдельным набором генетических вариантов, ответственных, в том числе, за уклонение организма-носителя от иммунного ответа, сообщает РИА ФАН.

