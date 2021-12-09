Байден в шутку рассказал, что обсуждал с Путиным журналистов

«Он спрашивал о вас много, много о вас говорил», — отметил глава Белого дома. Байден указал при этом на журналистов. Следом за ремаркой президент США дал развернутый комментарий о состоявшемся разговоре с Путиным, а также о своих дальнейших ожиданиях.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Путину понравился онлайн-формат общения с американским коллегой. «У нас есть возможность продолжить диалог с президентом США. Это самое главное», – подчеркнул Путин.

