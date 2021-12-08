Путин позитивно оценил переговоры с Байденом
Президент России Владимир Путин, впервые комментируя переговоры с президентом США Джо Байденом, заявил, что по нескольким вопросам у Москвы и Вашингтона наблюдается продвижение. Об этом сообщает РБК.
«У нас есть возможность продолжить диалог с президентом США. Это самое главное», – подчеркнул Путин.
В ходе переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом российский лидер отметил, что беседа с Байденом получилось конструктивной и предметной. Лидеры подробно обсудили напряженную ситуацию на Украине. Российский президент выразил надежду, что настороженность России по вопросу принятия Украины в НАТО будет принята во внимание после переговоров с главой США.
Путин также отметил, что странам удалось наладить диалог в вопросе киберезопасности.
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