Путин позитивно оценил переговоры с Байденом

Президент России Владимир Путин, впервые комментируя переговоры с президентом США Джо Байденом, заявил, что по нескольким вопросам у Москвы и Вашингтона наблюдается продвижение. Об этом сообщает РБК.

«У нас есть возможность продолжить диалог с президентом США. Это самое главное», – подчеркнул Путин.