Путин позитивно оценил переговоры с Байденом

Президент России Владимир Путин, впервые комментируя переговоры с президентом США Джо Байденом, заявил, что по нескольким вопросам у Москвы и Вашингтона наблюдается продвижение. Об этом сообщает РБК.

«У нас есть возможность продолжить диалог с президентом США. Это самое главное», – подчеркнул Путин.

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В ходе переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом российский лидер отметил, что беседа с Байденом получилось конструктивной и предметной. Лидеры подробно обсудили напряженную ситуацию на Украине. Российский президент выразил надежду, что настороженность России по вопросу принятия Украины в НАТО будет принята во внимание после переговоров с главой США.

Путин также отметил, что странам удалось наладить диалог в вопросе киберезопасности.

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ФОТО: Скрин с видео
ТЕГИ:Джо БайденВладимир Путин
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