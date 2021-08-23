«Генри» обрушился на побережье США
Тропический шторм «Генри» обрушился на северо-восточное побережье США, передает Associated Press.
В результате стихии обесточенными оказались десятки тысяч домов. В настоящее время продолжаются сильные порывистые ветры и ливневые дожди. Шторм вызвал наводнения в восточных штатах от Нью-Джерси до Массачусетса.
В крупных аэропортах с приближением шторма были отменены сотни воскресных рейсов. По словам синоптиков, сила «Генри» будет убывать по мере его движения над сушей.
Ранее из-за непогоды губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ввел режим чрезвычайной ситуации в некоторых округах. Он сравнил ураган «Генри» с «Сэнди», который осенью 2012 года унес жизни более 100 человек. Стихия нанесла ущерб на $50 млрд.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+20 564 / сут.
Умерли
176 тыс.+762 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 414 / сут.
- «Генри» обрушился на побережье США
- Исследование показало, что россияне стали реже покупать красную икру
- Для ВМФ одновременно заложат шесть кораблей и подлодок
- Власти Чехии исключили Россию из списка стран с экстремальным риском по коронавирусу
- На востоке США более 20 человек погибли из-за наводнения
- The National Interest: Россия может получить огромное преимущество при освоении Арктики
- The Sun: британская королева распорядилась подготовиться к суду с принцем Гарри
- Фургалу и другим заключенным СИЗО «Лефортово» запретили спать днем
- На нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе прогремел взрыв
- «Локомотив» выиграл у «Краснодара» в матче РПЛ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru