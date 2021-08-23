«Генри» обрушился на побережье США

В результате стихии обесточенными оказались десятки тысяч домов. В настоящее время продолжаются сильные порывистые ветры и ливневые дожди. Шторм вызвал наводнения в восточных штатах от Нью-Джерси до Массачусетса.

В крупных аэропортах с приближением шторма были отменены сотни воскресных рейсов. По словам синоптиков, сила «Генри» будет убывать по мере его движения над сушей.

Ранее из-за непогоды губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ввел режим чрезвычайной ситуации в некоторых округах. Он сравнил ураган «Генри» с «Сэнди», который осенью 2012 года унес жизни более 100 человек. Стихия нанесла ущерб на $50 млрд.

