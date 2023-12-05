Байден стал звездой мемов после оговорки
Оговорка американского лидера Джо Байдена спровоцировала «лавину шуток и мемов», сообщает Newsweek.
Это произошло во время церемонии награждения премией центра Кеннеди за вклад в американскую культуру в Вашингтоне. Президент США, поздравляя одного из лауреатов — рэпера Куин Латифу — заявил: «Она получила [премию] «Золотой глобус» и Прайм-тайм премию «Враг», перепутав название премии «Эмми» со словом enemy [враг]. После этого Байден решил исправиться, но повторил слово «враг» и под смех добавил: «Это же я».
Видео с оговоркой разместил в соцсети X Национальный комитет Республиканской партии. Оно получило множество откликов от пользователей.
Ранее Байден назвал японского премьера президентом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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