Байден стал звездой мемов после оговорки

Это произошло во время церемонии награждения премией центра Кеннеди за вклад в американскую культуру в Вашингтоне. Президент США, поздравляя одного из лауреатов — рэпера Куин Латифу — заявил: «Она получила [премию] «Золотой глобус» и Прайм-тайм премию «Враг», перепутав название премии «Эмми» со словом enemy [враг]. После этого Байден решил исправиться, но повторил слово «враг» и под смех добавил: «Это же я».

Видео с оговоркой разместил в соцсети X Национальный комитет Республиканской партии. Оно получило множество откликов от пользователей.

Ранее Байден назвал японского премьера президентом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

