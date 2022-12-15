Байден рассказал о пандемии «кловида»

Человечество ожидает еще одна эпидемия, сообщил американский президент Джо Байден во время выступления на саммите «США — Африка» в Вашингтоне.

Американцы не оценили шутку Байдена о медицинском обследовании

«И даже работая над тем, чтобы покончить с COVID-19, мы продолжаем укреплять системы и учреждения здравоохранения и прилагать усилия по обеспечению всеобщего предоставления медицинских услуг, чтобы быть готовыми к решению проблем здравоохранения, включая следующую пандемию. А она, несомненно, случится», — сказал глава Белого дома.

Лидер США также отметил американо-африканское сотрудничество в сфере борьбы со СПИДом и малярией. «Мы прошли через десятилетия, десятилетия сотрудничества по программам PEPFAR [Чрезвычайный план президента США по борьбе со СПИДом] и президентской программы по борьбе с малярией, а также по другим программам международной охраны здоровья, которые помогали спасать жизни и бороться с кловид... COVID-19», — оговорился Байден.

Ранее президент США попал в неловкую ситуацию на празднике в штате Вирджиния. У детского велосипеда, на котором глава государства решил в шутку прокатиться, отвалился руль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент СШАКоронавирусДжо Байден
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