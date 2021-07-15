Куба разрешила ввоз продуктов и лекарств без пошлин после протестов
Власти Кубы после массовых протестов временно разрешили для туристов беспошлинный ввоз продуктов питания и медикаментов. Новый порядок начнет действовать с начала будущей недели и продлится до конца года.
В минувшее воскресенье на Кубе прошли многотысячные акции протеста из-за нехватки продуктов питания и медикаментов, повышения цен и ограничений в связи с пандемией коронавируса. Манифестанты, в частности, требовали, чтобы посещающим Кубу иностранцам было разрешено ввозить продукты и лекарства без уплаты таможенных пошлин.
Сейчас туристы могут беспошлинно ввозить на Кубу до 10 кг медикаментов, при этом установлены ограничения на продукты питания и предметы личной гигиены. Премьер-министр Кубы Марреро Крус отметил, что беспошлинного ввоза добивались также многие приезжие, и теперь правительство проанализирует ситуацию в новом году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru