Удара не будет. Американцам припомнили разгром на Кубе
Юрий Рогулев уверен, что Америка не рассматривает вариант военного вторжения на Кубу, и в целом будет держаться в стороне от событий на Острове свободы.
Мэр города Майами (штат Флорида) Фрэнсис Суарес заявил, что военные США в настоящее время обсуждают вопросы, касающиеся возможности тех или иных действий в связи с антиправительственными протестами на Кубе. По его словам, администрации президента США Джо Байдена следует рассмотреть возможность «создания коалиции», чтобы осуществить «на Кубе военные действия». На вопрос, предлагает ли он осуществить бомбардировку Кубы, Суарес ответил: «Мое предложение заключается в том, что этот вариант следует изучить, нельзя попросту отвергать его».
Вероятность такого сценария близка к нулю: США не будут вмешиваться в ситуацию на Кубе, заявил американист Юрий Рогулев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Оставим это на совести мэра Майами. Я думаю, это эмоциональное предложение, и никто ему следовать не будет. Он сделал такое заявление на фоне тех демонстраций, которые прошли на Кубе, но к нему не нужно серьезно относиться. Никакой вероятности такого сценария нет: США уже это делали, и все закончилось разгромом», - прокомментировал заявление мэра Рогулев.
Напомним, в 1961 году США попытались провести на Кубе военную операцию, но десант потерпел поражение.
При этом, по его словам, Флорида действительно, настроена довольно воинственно: в штате исторически сформировались целые кубинские районы, в которых обосновались противники режима Кастро.
«Здесь про американское общество в целом говорить не нужно, речь идет именно о Майами, где и проживет кубинская диаспора. Там собрались все противники режима Кастро, они и выступают за военные действия, а говорить об американском обществе в целом не стоит», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».
Рогулев подчеркнул, что американская сторона не только пыталась вмешиваться в дела Кубы военным путем, но и перепробовала все мирные варианты взаимодействия, на сегодняшний день отношения двух стран неизбежно находятся в подвешенном состоянии.
«Уже почти сто лет прошло со времен революции на Кубе, три четверти века. За это время американцы делали все, включая блокаду, подготовку покушений на лидеров Кубы, но ничего не сработало, так что и сейчас это уж точно не сработает. Американцы пытались пойти другим путем при Обаме – наладить отношения с Кубой, восстановили дипломатические отношения, восстановили туристический поток, но Трамп все это отменил и они вернулись к прежней политике блокады. В этом смысле они с Кубой использовали и санкции, и прямую блокаду, и разрыв отношений, ничего не сработало. Я думаю, список мер исчерпан», - заявил он.
Провокации США в попытке развязать цветную революцию длятся уже почти 60 лет, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Также он прокомментировал слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который написал в Twitter, что Вашингтон «осуждает любое насилие или нападения на мирных демонстрантов».
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