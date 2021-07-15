Удара не будет. Американцам припомнили разгром на Кубе

Мэр города Майами (штат Флорида) Фрэнсис Суарес заявил, что военные США в настоящее время обсуждают вопросы, касающиеся возможности тех или иных действий в связи с антиправительственными протестами на Кубе. По его словам, администрации президента США Джо Байдена следует рассмотреть возможность «создания коалиции», чтобы осуществить «на Кубе военные действия». На вопрос, предлагает ли он осуществить бомбардировку Кубы, Суарес ответил: «Мое предложение заключается в том, что этот вариант следует изучить, нельзя попросту отвергать его».

Вероятность такого сценария близка к нулю: США не будут вмешиваться в ситуацию на Кубе, заявил американист Юрий Рогулев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Оставим это на совести мэра Майами. Я думаю, это эмоциональное предложение, и никто ему следовать не будет. Он сделал такое заявление на фоне тех демонстраций, которые прошли на Кубе, но к нему не нужно серьезно относиться. Никакой вероятности такого сценария нет: США уже это делали, и все закончилось разгромом», - прокомментировал заявление мэра Рогулев.

Напомним, в 1961 году США попытались провести на Кубе военную операцию, но десант потерпел поражение.

При этом, по его словам, Флорида действительно, настроена довольно воинственно: в штате исторически сформировались целые кубинские районы, в которых обосновались противники режима Кастро.

«Здесь про американское общество в целом говорить не нужно, речь идет именно о Майами, где и проживет кубинская диаспора. Там собрались все противники режима Кастро, они и выступают за военные действия, а говорить об американском обществе в целом не стоит», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».

Рогулев подчеркнул, что американская сторона не только пыталась вмешиваться в дела Кубы военным путем, но и перепробовала все мирные варианты взаимодействия, на сегодняшний день отношения двух стран неизбежно находятся в подвешенном состоянии.