Байден: США продолжат давление на Кубу
США вместе со своими партнерами по региону намерены и дальше оказывать давление на Кубу для освобождения политзаключенных и восстановления у жителей страны доступа к интернету, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского лидера Джо Байдена.
Высшим приоритетом для своей администрации он назвал «отстаивание человеческого достоинства и свободы». Среди партнеров по региону в вопросе сотрудничества по кубинскому вопросу Байден назвал Организацию американских государств.
Провокации США в попытке развязать цветную революцию длятся уже почти 60 лет, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Также он прокомментировал слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который написал в Twitter, что Вашингтон «осуждает любое насилие или нападения на мирных демонстрантов».
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