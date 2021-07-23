Байден: США продолжат давление на Кубу

США вместе со своими партнерами по региону намерены и дальше оказывать давление на Кубу для освобождения политзаключенных и восстановления у жителей страны доступа к интернету, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского лидера Джо Байдена.

Куба разрешила ввоз продуктов и лекарств без пошлин после протестов

Высшим приоритетом для своей администрации он назвал «отстаивание человеческого достоинства и свободы». Среди партнеров по региону в вопросе сотрудничества по кубинскому вопросу Байден назвал Организацию американских государств.

Провокации США в попытке развязать цветную революцию длятся уже почти 60 лет, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Также он прокомментировал слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который написал в Twitter, что Вашингтон «осуждает любое насилие или нападения на мирных демонстрантов».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КубаДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры