Байден: США переживают переломный момент
2 сентября 202205:20
Соединенные Штаты в настоящее время переживают переломный момент, который определит будущее страны, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление американского лидера Джо Байдена.
«Я считаю, что Америка находится в переломном моменте», — заявил глава государства.
Байден отметил, что сейчас определяется, как сложится будущее для Америки.
Напомним, также глава Белого дома заявил, что бывший президент Дональд Трамп представляет экстремизм, который угрожает США.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru