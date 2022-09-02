Байден: США переживают переломный момент

Соединенные Штаты в настоящее время переживают переломный момент, который определит будущее страны, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление американского лидера Джо Байдена.

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«Я считаю, что Америка находится в переломном моменте», — заявил глава государства.

Байден отметил, что сейчас определяется, как сложится будущее для Америки.

Напомним, также глава Белого дома заявил, что бывший президент Дональд Трамп представляет экстремизм, который угрожает США.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Джо БайденСША
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