Байден: США не считают происходящее в Газе геноцидом
21 мая 202405:02
Американские власти не считают происходящее в секторе Газа геноцидом, сообщил в Белом доме президент США Джо Байден.
Так он прокомментировал гибель мирного населения в Газе. Глава государства отметил, что американские власти отвергают обвинения со стороны МУС в адрес израильского руководства.
Ранее прокурор Международного уголовного суда Карим Хан потребовал выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По его словам, Нетаньяху может нести ответственность за военные преступления и преступления против человечности.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru