Байден: США не считают происходящее в Газе геноцидом

Так он прокомментировал гибель мирного населения в Газе. Глава государства отметил, что американские власти отвергают обвинения со стороны МУС в адрес израильского руководства.

Ранее прокурор Международного уголовного суда Карим Хан потребовал выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По его словам, Нетаньяху может нести ответственность за военные преступления и преступления против человечности.

