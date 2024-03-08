Байден: США не хотят конфликта с Китаем

Соединенные Штаты не ищут конфликта с Китаем, сообщил американский лидер Джо Байден во время ежегодного выступления в Конгрессе, сообщает РИА Новости.

Делегация США с конгрессменом прибыла на Тайвань

По его словам, США лучше подготовлены к тому, чтобы выиграть конкуренцию с КНР или любой другой страной в 21 веке.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И встретился на полях Мюнхенской конференции по безопасности с госсекретарем США Энтони Блинкеном, глава внешнеполитического ведомства потребовал отмены «незаконных односторонних» санкций против китайских компаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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