Байден: США не хотят конфликта с Китаем

По его словам, США лучше подготовлены к тому, чтобы выиграть конкуренцию с КНР или любой другой страной в 21 веке.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И встретился на полях Мюнхенской конференции по безопасности с госсекретарем США Энтони Блинкеном, глава внешнеполитического ведомства потребовал отмены «незаконных односторонних» санкций против китайских компаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

