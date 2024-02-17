Ван И на встрече с Блинкеном потребовал отмены санкций США
Министр иностранных дел КНР Ван И встретился на полях Мюнхенской конференции по безопасности с госсекретарем США Энтони Блинкеном, глава внешнеполитического ведомства потребовал отмены «незаконных односторонних» санкций против китайских компаний. Об этом сообщили в МИД Китая.
«Ван И потребовал у США отменить ... санкции в отношении китайских компаний и частных лиц и не наносить ущерб законным интересам и правам Китая в сфере развития», — говорится в заявлении.
Как отметил Ван И, Вашингтон и Пекин должны придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования, взаимовыгодного сотрудничества, искать пути правильного взаимодействия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru