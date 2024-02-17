Ван И на встрече с Блинкеном потребовал отмены санкций США

«Ван И потребовал у США отменить ... санкции в отношении китайских компаний и частных лиц и не наносить ущерб законным интересам и правам Китая в сфере развития», — говорится в заявлении.

Как отметил Ван И, Вашингтон и Пекин должны придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования, взаимовыгодного сотрудничества, искать пути правильного взаимодействия.

